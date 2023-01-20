В Обнинске заложили фундамент крупнейшего в Европе завода радиофармпрепаратов

В городе Обнинске Калужской области заложили фундамент завода по производству изотопной продукции медицинского назначения. Об этом 20 января сообщила пресс-служба компании «Росатом Хэлскеа».

Производство на базе АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» Госкорпорации «Росатом» станет ведущим предприятием в Европе, выпускающим радиофармпрепараты по расширенной номенклатуре. Завод будет работать по международному стандарту GMP.

«Росатом» готов полностью удовлетворить потребности российских врачей̆ и пациентов в радиофармпрепаратах и помочь людям из других стран сохранить и укрепить здоровье. Уверен, GMP завод даст импульс для развития ядерной медицины и радиофармацевтической промышленности России», — заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ожидается, что в 2025 году технологические линии нового завода позволят выпускать радиофармацевтическую продукцию для диагностики и терапии широкого спектра социально значимых заболеваний, в том числе неоперабельных метастатических форм рака.

«На сегодняшний день технологии ядерной медицины являются передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Строительство в нашей стране крупнейшего в Европе завода по производству радиофармпрепаратов — своевременный ответ «Росатома» на рост потребности российского здравоохранения в высокотехнологичной медицинской помощи», — отметил со своей стороны глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее, 18 января, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что около 300 тыс. пациентов в России нуждаются в получении лучевой терапии.