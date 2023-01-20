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Журова прокомментировала исключение России из вещателей Олимпиады

Журова назвала очередным политическим актом исключение России из вещателей Олимпиады
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Решение не включать Россию в список вещателей, которым предоставлено право на трансляцию Олимпийских игр, является очередным политическим актом. Об этом в пятницу, 20 января, заявила в беседе с «Известиями» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

На этой неделе в Международном олимпийском комитете (МОК) приостановили распределение прав на средства массовой информации из России и Белоруссии. Все права на трансляцию Олимпийских игр с 2026 по 2032 год МОК передал Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery.

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По словам Журовой, она не удивлена такому решению, так как каждый день появляются сообщения о том, «что России что-то запрещают или откуда-то исключают».

«То есть уже неважно откуда, просто главное — сказать. Неважно, что через две недели, возможно, мы получим эксклюзивные права на показ Олимпийских игр. Но в понимании западных людей, Россию опять откуда-то исключили, опять наказали. Поэтому, в принципе, это может быть актом чисто политическим, желанием продемонстрировать, что «опять мы что-то для России сделали плохое», — сказала Журова.

Она не исключила, что вскоре это решение может измениться и Россия получит право на трансляцию Олимпиады.

«Сегодня нас просто не включили в список. Но это не факт, что завтра не будут новые политические решения — и мы уже в этом списке. Я никогда не поверю, что они захотят потерять Россию и не получить денег за трансляцию Олимпийских игр», — добавила олимпийская чемпионка.

Журова также подчеркнула, что каждая страна выкупает права на трансляцию, которые обходятся в «серьезные суммы».

Ранее, 10 января, стало известно, что в разделе фигурного катания на официальном сайте Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, разместили фотографию серебряного призера Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира 23-летней россиянки Евгении Медведевой. В анонсе использован кадр из произвольной программы спортсменки с Олимпийских игр 2018 года.

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