Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут) трехзначное число солдат, сообщило 20 января немецкое издание Spiegel со ссылкой на Федеральную разведывательную службу Германии.

Как заявили в разведке, сдача ВСУ Артемовска окажет негативное влияние на всю линию украинской обороны. Сообщается, что депутаты бундестага уже проинформированы о сложившейся ситуации.

В этом контексте издание напомнило о требованиях Запада к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу поставить Киеву танки Leopard.

Как стало известно ранее в этот день, участники встречи на базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2, как ожидалось.

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, мнения союзников по поводу поставок танков расходятся.

Ранее в этот день бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от министра обороны ФРГ Бориса Писториуса поставить Киеву танки Leopard 2 без дальнейших дискуссий на этот счет. Он отметил, что Германия не должна прикрываться США в решении вопроса о поставках современных танков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца из-за нежелания Берлина передавать танки Киеву. При этом украинский лидер поблагодарил правительство Германии за ранее оказанную помощь.

Тем временем 20 января российские силы освободили село Клещеевка под Артемовском. Об этом сообщили в штабе теробороны республики. В тот же день в пресс-службе основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предпринимателя Евгения Пригожина заявили о взятии Клещеевки под контроль. Как отмечал Пригожин, вокруг населенного пункта идут ожесточенные бои, украинские военные работают четко и слаженно. По его словам, несмотря на это, сотрудники «Вагнера» всё равно намерены взять Артемовск под свой контроль.

19 января заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Апты Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ под Артемовском зажаты формированиями ВС РФ со всех сторон.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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