ЦОДД призвал водителей быть внимательными на дорогах Москвы из-за гололедицы

Водителям следует быть внимательными на дорогах Москвы из-за возможной гололедицы. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщает в пятницу, 20 января, со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«ЦОДД: в городе местами идет дождь, возможно образование гололедицы. <...> Просим водителей быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не совершать резких маневров, быть аккуратнее на эстакадах и мостах», — говорится в сообщении.

В дептрансе оценили загруженность дорог в пять баллов, вечером ожидаем до семи. Движение затруднено на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Велозаводской эстакады, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная, МКАД в районе улицы Верхние Поля, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание. В течение следующей недели столбики термометров будут опускаться до –10 градусов, а лужи «превратятся в каток».

Он призвал проявить максимальную бдительность в связи с возможным гололедом.