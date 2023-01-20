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Глава Минобороны Германии сообщил о непринятом решении по поставкам ВСУ танков Leopard

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На встрече в Рамштайне не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2. Об этом 20 января заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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По его словам, этот вопрос обсуждался, однако прийти к консенсусу не удалось, так как среди участников встречи не было единого мнения.

«Заявления СМИ о том, что Германия стоит на пути создания коалиции для отправки тяжелых танков в Украину, — ложь. Есть веские причины для отправки техники, но также есть причины, чтобы этого не делать. Все за и против должны быть взвешены», — сказал Писториус в эфире немецкого телеканала Phoenix.

Он добавил, что многие союзники ФРГ разделяют эту точку зрения. Он также отметил, что пока рано говорить о том, каким будет окончательное заключение об отправке танков Киеву и когда оно будет принято.

При этом Писториус указал на то, что отправка на Украину средств противовоздушной обороны (ПВО) остается приоритетной задачей.

В пятницу, 20 января, на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялась встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас днем ранее сообщал, что несколько стран объявят о поставке танков Leopard 2 на Украину по итогам данной встречи.

Чехия и Словакия в пятницу также заявляли о готовности передать танки Leopard 2 Киеву. Речь шла о 30 боевых машинах, которые страны должны были бы получить в рамках «кругового обмена».

18 января выяснилось, что Германия готова поставить танки Leopard 2 Украине, если США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams. Берлин в очередной раз выразил нежелание поддерживать Украину в одностороннем порядке.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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