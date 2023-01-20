«Известия» показали занятые российскими войсками рубежи под Артемовском

Российские войска контролируют всю территорию по линии спорикосновения от поселка Спорное до села Берестовое, находящихся под Артемовском (укр. название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). В этом 20 января лично убедился корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Вместе с военными журналист прошел несколько километров по линии между населенными пунктами. Параллельно с этим вдалеке слышались звуки работы украинской артиллерии, а на оставленных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) были спрятаны мины «Лепесток».

«Нам сопровождающий говорит, что работал польский миномет, поэтому мы не услышали звук прилета, только уже сам разрыв», — рассказал Кулага, комментируя удары поблизости.

Также корреспондент посетил блиндаж, расположенный в 2 км от украинских позиций. В нем военные рассказали, что обстановка на направлении остается «стабильно напряженной», однако врага удалось отбить. Иногда на линию прилетают украинские снаряды, но артиллерия ВС РФ работает в ответ.

20 января российские силы освободили село Клещеевка под Артемовском.

За день до этого сообщалось о взятии Клещеевки под контроль сотрудниками ЧВК «Вагнер». Основатель ЧВК предприниматель Евгений Пригожин отмечал, что вокруг населенного пункта идут ожесточенные бои, а противник «цепляется за каждый метр земли».

15 января сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный город Соледар и рассказали о боях с украинскими боевиками. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».