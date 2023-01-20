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Москва представит инновационный двигатель для гоночного электромобиля

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Фото: Telegram-канал Сергея Собянина
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Инновационный двигатель для гоночного электромобиля от столичных производителей представят в этом году. Его испытания пройдут на Байкале. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 20 января.

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«Болид впервые испытают в экстремальной гонке на озере Байкал — попробуют поставить рекорд скорости. Такие проверки важны для последующего запуска в серийное производство», — рассказал он.

Собянин отметил, что для производства этого экологически чистого автомобиля выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих, передает агентство городских новостей «Москва».

«Среди разработчиков — известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков», — уточнил он.

Мэр отметил, этот проект поможет в решении задач импортозамещения, передает НСН.

Он добавил, что Москва становится центром притяжения высокотехнологичных разработок в области электрического транспорта и почти 40 компаний уже вошли в межотраслевой кластер электромобилестроения.

По словам Собянина, инвесторы вложили в производства ОЭЗ более 87 млрд рублей, а столица поддерживает предприятия льготами.

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин посетил Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей», где ему продемонстрировали экспериментальный образец E-NEVA. В ходе осмотра кроссовера он заглянул в салон и проверил двери авто. Работу глава государства оценил положительно, передает RT.

Вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров выразил надежду на появление в ближайшие месяцы партнеров для реализации проекта E-NEVA. Он заявил о перспективах электрического кроссовера.

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