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Президент Грузии Зурабишвили призвала ужесточить правила пребывания россиян в стране

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала урегулировать условия пребывания россиян в стране. Кроме того, как сообщили 20 января в ее администрации, глава государства также не поддержала идею о возобновлении прямого авиасообщения с Россией.

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Зурабишвили отметила, что неоднократно призывала правительство основательно изучить вопрос притока в страну граждан РФ.

«Необходимо серьезно изучить вопрос притока российских граждан, со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются», — цитирует заявление телеканал «Мтавари Архи».

Президент отметила, что вместо возобновления полетов в Россию правительству Грузии следует позаботиться о репутации своей страны. Например, урегулировать область выдачи разрешений на работу для россиян, регистрации для них бизнеса, приобретения собственности и открытия русскоязычных школ.

Сейчас россияне могут находиться в Грузии в течение года.

18 января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

После того, 19 января, глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. По его словам, отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ.

Ранее, 10 декабря 2022 года, спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе сообщил о том, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и Россией на сегодняшний день не стоит. Абашидзе также напомнил, что россиянам с 2011 года по сей день не требуется виза для посещения их страны.

15 октября сообщалось, что в Грузии предложили высылать из страны россиян за хулиганство и неподчинение полиции. Законопроект в парламент внесли депутаты партии «Гирчи». В описании документа говорится, что граждан РФ в Грузии воспринимают иначе, чем других иностранцев, в связи с признанием независимости Россией Абхазии и Южной Осетии.

Указ о введении временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией президент России Владимир Путин подписал в июне 2019 года. Решение было принято на фоне прошедших в тот год массовых протестов в Тбилиси. Это произошло из-за того, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные этим активисты вышли на митинги, в городе начались беспорядки, появилась угроза безопасности для находящихся в Грузии россиян.

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