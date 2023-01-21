22 января — День войск авиации противовоздушной обороны: история праздника

В России 22 января отмечают День войск авиации противовоздушной обороны (ПВО) — праздник военных, стоящих на страже воздушных границ РФ. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День войск ПВО – 2023: история праздника

Дату праздника связывают с наделением в 1942 году подразделений ПВО статусом отдельного рода войск. В его состав вошли корпуса, дивизии, полки истребительной авиации и 56 батальонов аэродромного обслуживания.

Они внесли решающий вклад в борьбу с воздушными силами ФРГ в Великой Отечественной войне. По данным историков, истребительная авиация СССР совершила более 170 тыс. вылетов и уничтожила около 4 тыс. вражеских самолетов.

В 1996 году указом командующего войсками ПВО Бориса Духова был учрежден праздник этого вида авиации.

При этом во второе воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают бойцы сухопутных войск противовоздушной обороны.

День войск ПВО – 2023: традиции праздника

Торжество справляют рядовые и офицеры авиации ПВО и смежных подразделений, ветераны и экс-служащие. Командование в честь праздника устраивает праздничные мероприятия в виде парадного смотра или награждения лучших бойцов.

СМИ чествуют подвиги войск ПВО, транслируют эпизоды документальных фильмов, рассказывающих о вкладе этих войск в победу советского народа в годы Второй мировой войны.

Поздравляют военных сослуживцы, близкие и члены семьи. Собираясь за праздничным столом, они высоко отмечают боевую выучку, храбрость и стойкость военнослужащих.

За день до этого в России отмечали праздник другого военного подразделения — День инженерных войск. «Известия» рассказали, какие боевые задачи выполняют специалисты и как справляют профессиональное торжество.