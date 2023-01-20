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Россияне стали больше интересоваться кредитами в конце 2022 года

Исследование: интерес россиян к кредитным продуктам вырос почти на 20% в конце 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В конце 2022 года интерес россиян к кредитным продуктам вырос практически на 20% по сравнению с I кварталом прошлого года, говорится в исследовании платформы «Финуслуги» Московской биржи, с которым ознакомились «Известия» 20 января.

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Онлайн-опрос проводился среди жителей городов с населением более 100 тыс. человек. Всего было опрошено 1250 человек в возрасте от 25 до 60 лет.

«Более активно кредитами стали интересоваться мужчины: по сравнению с началом 2022 года рост потребности среди них увеличился на 19%. Также повышение спроса на 30% зафиксировано среди пользователей в возрасте от 35 до 44 лет. Кроме того, заинтересованность в кредитах возросла на треть среди россиян с доходом от 20 тыс. до 40 тыс. рублей», — отметили эксперты.

Как уточняется, на предновогодней неделе индекс ставок по кредитам снизился, а с наступлением 2023 года кредитные организации продолжили смягчать условия кредитования.

По информации аналитического центра «Финуслуг» Мосбиржи, на сегодняшний день средние ставки по потребительским кредитам в топ-20 банков составляют 19,44% годовых — показатели вернулись к уровню лета 2022-го.

«Рост интереса к кредитным продуктам связан не только с уменьшением ставки, но и с изменением настроения самих россиян. В декабре–январе, в период продолжительных новогодних праздников, наблюдается рост расходов в самых разных сферах: в эти месяцы даже при наличии собственных накоплений не все россияне смогли обойтись без заемных средств», — объяснил управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин.

13 января сообщалось, что, согласно статистике Центробанка, объем долгов населения перед кредитными организациями, по данным на 1 декабря 2022-го, составил рекордные 27,09 трлн рублей. Показатель увеличился на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (почти на 2,5 трлн рублей).

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