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Столтенберг призвал страны НАТО передавать Киеву снаряды к старому вооружению

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Фото: Global Look Press/XinHua/Zheng Huansong
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Страны НАТО должны не только передавать Украине новое вооружение, но и обеспечить ее боеприпасами к старому. Об этом 20 января заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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«Мы также должны помнить, что нам нужно не только сосредоточиться на новых платформах, но и обеспечить, чтобы все платформы, которые уже есть, могли функционировать должным образом. Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание и обучение», — заявил он агентству Reuters.

Ранее в этот день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Несмотря на этом в пятницу Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в новый пакет войдут боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, системы противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.

При этом также в этот день участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что отправляемое западными странами оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. По его словам, НАТО мало волнуют жизни украинцев, так что поставки вооружений продолжатся, чтобы продлить конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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