В Австралии нашли самую большую в мире жабу

Самая большая в мире тростниковая жаба найдена в национальном парке Конвей в Австралии. Об этом 20 января сообщает телеканал ABC.

Сотрудники парка расчищали тропу и случайно наткнулись на огромную амфибию. Рейнджер Кайли Грэй рассказала, что поначалу приняла это за розыгрыш, но потом заметила, что жаба дышит.

«Она выглядела почти как футбольный мяч с ногами», — поделилась женщина.

Амфибию назвали Жабзилла (Toadzilla). Она весила 2,7 кг, а ее длина составила более четверти метра. Грэй отметила, что такая жаба может питаться всем, «что влезет в ее рот», включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих.

Сообщается, что жабу усыпили, она будет передана в государственный музей Квинсленда. До этого, согласно Книге рекордов Гиннеса, самой большой жабой считалась найденная в 1991 году особь, которая весила 2,67 кг.

В августе волонтер Кандалакшского природного заповедника в Даниэль Колинько сообщал, что в Мурманской области была замечена краснокнижная жаба. Он заявил, что она находилась севернее своего обычного ареала обитания.