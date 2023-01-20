Глава МИД Габона умер от сердечного приступа

Глава МИД Габона Микаэль Муса Адамо умер в результате сердечного приступа. Как сообщило 20 января агентство France-Presse, министр иностранных дел почувствовал себя плохо во время заседания совета министров в столице страны Либревиле.

Источник в аппарате президента страны Али Бонго Ондимбы рассказал, что Адамо не удалось реанимировать, несмотря на все усилия специалистов.

«Министра доставили в военный госпиталь без сознания, после обеда он скончался», — пояснил источник агентства.

Микаэль Муса Адамо сменил на своем посту экс-главу МИД страны Пакома Мубеле Бубейю в 2022 году.