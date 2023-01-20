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Власти Дубно на Украине признались в неспособности снести советский танк

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Фото: commons.wikimedia.org/Людмила Голуб
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Министерство культуры Украины не разрешает местным властям демонтировать советский танк «Иосиф Сталин» на въезде в город Дубно Ровненской области. Об этом 20 января сообщает украинское СМИ «Вечернее Ровно».

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Издание приводит слова начальника городского управления ЖКХ Ильи Онисько, который рассказал о том, что минкульт Украины запретил сносить монумент, так как это может обернуться уголовной ответственностью.

«Нас строго предупредили, что этот танк имеет историческую ценность. Ведь он уникальной марки ИС-2», — заявил Онисько.

По его словам, решение о сносе танка должна принять специальная комиссия, «которая до сих пор не может собраться», поэтому местные власти еще не решили, как действовать.

По информации издания «Украина.ру», борьба с монументом ведется с 2014 года.

«С ним местные власти борются с 2014 года, когда постамент под танком раскрасили в цвета флага Украины, но дальше этого у них дело не пошло», — говорится в сообщении издания.

31 декабря в Киеве неизвестные разрисовали краской самый большой на Украине памятник Пушкину. Вандалы желтой и красной красками нанесли надписи «Снеси», «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Монумент расположен в парке имени Пушкина в районе Шулявка.

До этого, 30 декабря, в Краматорске был демонтирован бюст Пушкина, расположенный в городском парке. От него остался только постамент.

27 декабря в украинском городе Черновцы также был демонтирован бюст Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра. Ее переместили в складское помещение театра.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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