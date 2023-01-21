Названы пять правил финансовой грамотности

Финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям» об основных правилах, соблюдая которые можно стать финансово грамотнее.

«Первое правило — договориться с собой, что изучение темы финансовой грамотности важно, то есть найти свое веское «зачем» и четко осознавать, к каким результатам вы идете», — отметила Волкова.

Эксперт сравнила это со спортом, когда человек понимает, что, системно выполняя определенные упражнения и регулярно посещая тренировки, он научится чему-то важному и приведет тело в порядок. Так же и в вопросе финансовой грамотности, нужно видеть то, к чему стремишься, уточнила она.

Во-вторых необходимо получать новые знания.

«Определите темы, с которыми нужно разбираться финансово грамотному человеку. Среди ключевых — навыки ведения бюджета, разработка персональной стратегии, личный финансовый план, где прописываются цели, денежные потоки и инструменты для их достижения. Сюда же стоит включить изучение психологии инвестирования», — сказала финансовый консультант.

По ее словам, даже изучение этих простых тем позволит понять, что, например, у банковского депозита есть альтернативы, что в каждом инструменте есть разные стратегии. Благодаря новым знаниям можно будет выбрать подходящий вариант сохранения и приумножения сбережений.

«Третье правило — применять знания. Например, навык принимать решения о покупках: отказаться от эмоциональных трат, ходить в магазин со списком и т.д. Финансово грамотный человек четко понимает, что любые действия с деньгами ведут либо к скорейшему достижению цели, либо препятствуют этому. Когда появляются знания, очень важно, чтобы человек их систематически применял. Тогда и к цели он доберется быстрее», — подчеркнула инвестор.

Четвертым правилом она назвала дисциплину.

«Дисциплина — это основа достижения успеха. Она включает в себя регулярный возврат к финансовому плану, проработку цели и задачи, работу над рычагами «доходы-расходы». Дисциплина помогает быстрому достижению результата», — считает Волкова.

Пятое правило финансовой грамотности — проработка установок и убеждений, объяснила инвестор. По ее словам, чтобы стать финансово грамотнее, нужно проводить систематическую работу «с ментальной составляющей успеха».

«Она включает в себя несколько аспектов. Первое — убеждения и установки, которые формируют финансовую программу. Важно понять, какая у вас сегодня финансовая программа. Определить, насколько она способствует достижению целей и задач. Если не способствует, то путем определенных упражнений следует сформировать нужную вам финансовую программу», — рассказала эксперт.

При этом она уточнила, что второй аспект — это окружение. Следует целенаправленно формировать окружение, которое позволит прийти к поставленным целям, выбирать людей, заинтересованных такими же вопросами.

«Если подвести итог, финансово грамотный человек — это тот, кто нашел свое веское «зачем» и осознал важность дисциплины, важность систематических последовательных действий. Это человек, который понимает, что все знания уже есть и ему просто необходимо их получить. А также выполнить достаточное количество действий, чтобы цели были достигнуты», — заключила Волкова.

Ранее, 10 января, стало известно, что, согласно рейтингу, который составили «СберСтрахование», «СберСтрахование жизни» и «Сбер НПФ», самые финансово грамотные россияне проживают в Волгограде. На втором месте Пермь, на третьем — Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск.