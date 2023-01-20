Более тысячи гнилых яблок выставили у Скотленд-Ярда в знак протеста против насилия

У штаб-квартиры Скотленд-Ярда в Лондоне активисты в знак протеста выставили более тысячи гнилых яблок в связи с возросшим числом полицейских, которые совершают сексуальное насилие в отношении женщин. Как сообщает 20 января телеканал ITV, акцию организовали члены благотворительной организации Refuge, помогающей жертвам домашнего насилия.

Перед зданием полиции выставили 1071 гнилое яблоко — по числу правоохранителей, которые были или находятся под следствием по обвинению в насилии в отношении женщин и девочек.

Рядом с яблоками установили доску с надписью: «1071 плохое яблоко. Сколько еще?»

Кроме того, организация Refuge собрала более 7 тыс. подписей под открытым письмом главе МВД Великобритании Суэлле Браверман, требуя «немедленно внести изменения в полицейскую систему для защиты женщин и девочек».

Ранее, 18 января, сообщалось, что все офицеры полиции Великобритании будут проверены на факт причастности к изнасилованиям, после того как офицер лондонской полиции признал вину в 24 случаях надругательств над женщинами.

В связи с этим министр МВД Браверман распорядилась ужесточить стандарты проверки сотрудников полиции страны. И проверить систему увольнений для того, чтобы упростить отставку офицеров, которые не соответствуют критериям и званию полицейского.