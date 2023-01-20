Более 6 тысяч IT-специалистов соберутся на московском катке

23 января в Москве пройдет первый в России IT-фестиваль на коньках — IT’s Tinkoff on ICE. В этот день на катке в центре Москвы соберутся более 6 тыс. специалистов из ведущих российских профильных компаний и отраслевых топ-менеджеров. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Участвовать в мероприятии могут SRE- и QA-инженеры, разработчики, аналитики, продуктовые продакт-менеджеры, дизайнеры, маркетологи и другие представители IT-сообщества вместе с семьями. Им предложат покататься на коньках, познакомиться и принять участие в различных активностях.

В рамках фестиваля запланированы выступления и лекции спикеров по отраслевым темам, открытые дискуссии, квест на льду, мастер-классы по катанию на коньках, шоу, флешмобы, спид-дейтинг.

Председатель правления компании-организатора мероприятия Станислав Близнюк выразил надежду на то, что в следующем году еще больше компаний присоединится к инициативе и «IT-фестиваль на коньках обретет новый масштаб».