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«Росэнергоатом» сообщил о мешающей работе ЗАЭС «неадекватности» Киева

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Фото: Global Look Press/Argumenty i Fakty/Dmitry Grigoriev
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В теории реакторы энергоблоков Запорожской АЭС можно запустить достаточно оперативно, но неадекватность киевского режима препятствует этому. Об этом 20 января в интервью «РИА Новости» рассказал советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

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«Два блока находятся в данный момент в состоянии текущего ремонта. Два блока — в режиме так называемого холодного останова, и два блока, пятый и шестой, — в режиме горячего останова. Запустить в полном объеме все шесть реакторов в теории можно достаточно быстро», — цитирует его новостное агентство.

Однако, отмечает Карчаа, на сегодняшний день о запуске ЗАЭС можно говорить только теоретически, так как этому мешает ряд внешних обстоятельств. Одно из них — неадекватность правящего режима Украины.

Ранее 20 января Карчаа заявил, что украинские власти финансируют саботаж на Запорожской АЭС, а также запугивают сотрудников станции и членов их семей. По его словам, всё это создает угрозы ядерной безопасности.

В тот же день глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что переговорный процесс по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС проходит очень сложно и станция продолжает сталкиваться с опасностями.

До этого, 18 января, глава МАГАТЭ заявил, что миссии агентства должны работать на украинских атомных электростанциях до конца боевых действий.

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной, так как ее обстрелы со стороны Украины продолжаются.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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