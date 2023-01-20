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Япония начнет обучение украинских саперов на своей территории с 22 января

Kyodo: Япония с 22 января проведет на своей территории обучение украинских саперов
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Фото: Global Look Press/Evgen Kotenkoukrinform
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Украинские саперы с 22 января начнут обучаться на территории Японии в рамках оказания военной помощи Киеву. Об этом 20 января сообщило агентство Kyodo в своем Twitter.

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Отмечается, что в скором времени Токио также направит своих специалистов в Польшу для продолжения обучения саперов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, японская сторона передаст Киеву четыре миноискателя и проведет инструктаж по их использованию.

Сообщается, что сегодня в Камбодже также завершилось обучение по разминированию для 10 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Еще в конце декабря прошлого года сообщалось, что Япония с января 2023 года начнет тренировать украинских саперов в Камбодже, предоставляя им современное оборудование для обезвреживания мин. Сообщалось, что тренировки прежде всего будут направлены на освоение украинскими саперами необходимой техники.

Как сообщало издание Yomiuri, Япония оказала Украине финансовую помощь в размере $1 млрд. Кроме того, в дополнительный бюджет до 31 марта 2023 года включены 60 млрд иен ($444 млн). Средства в том числе будут направлены на покупку и передачу современного саперного оборудования Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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