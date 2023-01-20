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Школу в селе Победино на Сахалине оснастили новым оборудованием

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В Смирныховском районе Сахалинской области в 2022 году оснастили новым оборудованием школу села Победино. Об этом 20 января сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Смирныховского городского округа.

«На сегодняшний день закуплено новое современное оборудование. Это интерактивные панели в количестве 14 штук, 20 моноблоков и принтеров, установлены рельсовые системы с классной доской», — говорится в сообщении властей.

Кроме того, в школе прошел капитальный ремонт. Также обновлена мебель, закуплено новое спортивное оборудование и технологическое оборудование для пищеблока.

Работы прошли в рамках программы модернизации школьных систем образования. В 2023 году по программе планируется обновить школу в селе Первомайск.

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