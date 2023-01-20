В Би-би-си заявили о нехватке средств на содержание всемирной службы

Британская вещательная корпорация (Би-би-си) испытывает финансовые проблемы и не может содержать всемирную службу. Об этом 19 января заявил председатель совета управляющих компании Ричард Шарп.

«Финансовые сложности, которые испытывает Би-би-си, означают, что мы подошли к переломной точке. Необходимо найти правильное решение по финансированию. Я считаю, что для правительства есть все основания вновь рассмотреть вопрос о том, чтобы взять на себя финансирование всемирной службы Би-би-си в это критическое для Великобритании и для демократии во всем мире время», — приводит The Times слова Шарпа со встречи с представителями правительства.

До 2014 года финансирование всемирной службы осуществлял МИД Великобритании, после чего оно было частично переложено на Би-би-си. Правительство продолжило частично содержать службу, вещающую на 42 языках, выделив в 2021 году £94,4 млн ($117 млн). Однако, как заявил Шарп, выделенных денег не хватает, чтобы конкурировать с другими странами.

«Россия и Китай вкладывают миллиарды долларов в свои государственные информационные службы, значительно расширяя свое присутствие в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке», — отметил глава Би-би-си.

3 января газета Financial Times сообщила, что Великобритания в 2023 году может столкнуться с самой серьезной рецессией среди других стран альянса G7. По мнению большинства экспертов издания, инфляционный шок, вызванный последствиями пандемии и конфликтом на Украине, будет побуждать Банк Англии удерживать высокие процентные ставки. Правительство, в свою очередь, будет придерживаться жесткой налоговой политики.

Ранее, 31 декабря 2022 года, Сунак заявил, что экономические проблемы Великобритании в 2023 году не закончатся. Он отметил, что 2022 год выдался тяжелым для многих британцев, которые столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию.

До этого, 12 декабря, стало известно, что реальная зарплата британцев к концу 2022 года упала на максимальные 3% при общем росте стоимости жизни. Это стало худшим результатом с 1977 года и вторым в истории страны с 1945 года.