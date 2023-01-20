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Утечку газа зафиксировали в поселке под Псковом

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В поселке Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области произошла утечка газа на одном из участков сети газоснабжения. Это случилось в пятницу, 20 января.

Подробности в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев. По его словам, инцидент произошел во время подготовки к проведению плановых ремонтных работ.

Специалисты устраняют проблему, но пока во всех домах на время отключили газоснабжение. Безопасности жителей ничего не угрожает, ситуация находится под контролем экспертов, заявил Васильев.

Глава района пообещал, что в течение дня после завершения работ газоснабжение возобновится, пишет Псковская лента новостей.

Тем временем случившееся прокомментировал в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его данным, газовые коммуникации были повреждены во время уборки строительного мусора, оставшегося после сноса домов.

Ведерников пообещал выяснить, почему коммуникации не отключили до сноса домов. Он также пообещал восстановить газоснабжение до конца дня, сообщает Псковское агентство информации.

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