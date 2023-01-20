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Макрон заявил о планах Франции укрепить силы ядерного сдерживания

Президент Макрон: Франция должна иметь армию, готовую к масштабным операциям
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Alexis Sciard
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Франция намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 20 января.

Он также рассказал об увеличении военного бюджета страны. По словам французского лидера, Франция должна иметь потенциал для проведения масштабной операции с другими европейскими странами в рамках НАТО или вне альянса.

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«Французская армия получит бюджет в размере €400 млрд в период с 2024 по 2030 год в рамках будущего закона о военном обеспечении, то есть на треть больше, чем было предусмотрено в предыдущем военном бюджете», — заявил Макрон, чьи слова приводит французский телеканал BFM TV.

Также, по словам президента Франции, будет увеличен бюджет на военную разведку на 60%.

Ранее, в ноябре 2022 года, Макрон предложил сформулировать новую доктрину национальной стратегии с расчетом на возможное участие страны в боевых действиях. Он указал на необходимость усилить военный потенциал, для того чтобы обезопасить суверенитет Франции в условиях «разрушения мирового порядка».

В числе основных направлений работы президент особо выделил усиление разведывательного потенциала, расширение партнерства и укрепление авторитета республики на международной арене. По словам Макрона, на сегодняшний день не представляется возможным сохранять только лишь оборонительную позицию.

30 октября в Европе завершились плановые учения по ядерному сдерживанию. Участие в учениях приняли 14 стран и около 60 военных самолетов. В НАТО отмечали, что учения не связаны с текущими событиями в мире.

Еще в сентябре президент Макрон в ходе совещания с французскими послами заявлял, что страна намерена сделать свою армию самой оснащенной на территории Европы.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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