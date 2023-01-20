«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений на ЗАЭС

Критические повреждения инфраструктуры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) устранены, но о полном восстановлении станции говорить пока рано. Об этом сообщил в пятницу, 20 января, советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Объем выполненных к настоящему времени работ достаточно внушителен, но до полного восстановления еще работать и работать <…> В целом сколько-нибудь крупных незакрытых историй из числа критически значимых не осталось», — сказал он «РИА Новости».

Он добавил, что станции был нанесен колоссальный ущерб.

В настоящее время приняты превентивные меры по защите станции. В частности, указал Карчаа, были возведены дополнительные защитные инженерно-строительные конструкции вокруг сухого хранилища отработанных ядерных отходов.

Работы по возведению защитных конструкций велись даже под артиллерийским обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил представитель «Росэнергоатома».

Ранее в этот день Карчаа рассказал, что власти Украины финансируют саботаж на ЗАЭС, создают угрозы ядерной безопасности, а также запугивают сотрудников станции и членов их семей. При этом прежде он отмечал, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет инструментов и правовых механизмов, которые могли бы повлиять на Украину.

Также 20 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам визита в Киев заявил, что важность создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС понимают все стороны, но, несмотря на это, переговорный процесс проходит очень сложно.

В конце декабря Гросси подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерного инцидента на ЗАЭС — и он прилагает для этого все усилия.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.