Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Мир
Власти Дубно на Украине признались в неспособности снести советский танк
Общество
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили досрочно
Мир
Глава МИД Габона умер от сердечного приступа
Мир
Макрон заявил о планах Франции укрепить силы ядерного сдерживания
Мир
В Би-би-си заявили о нехватке средств на содержание всемирной службы
Мир
Боррель рассказал о €10 млрд суммарной помощи от стран ЕС Украине
Мир
Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией
Мир
Япония начнет обучение украинских саперов на своей территории с 22 января
Мир
Глава минобороны Германии заявил об отсутствии решения по танкам Leopard 2 для Киева
Спорт
Фигуристка Константинова объявила о завершении спортивной карьеры
Общество
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений на ЗАЭС

Строительство новой тепломагистрали стартует в Иркутске в 2023 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске на улице Баррикад в 2023 году начнется строительство новой тепломагистрали. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин, проект строительства уже разработан и сейчас находится на госэкспертизе. После получения положительного заключения начнется поиск подрядчика.

Тепломагистраль построят в рамках проекта комплексного развития территории в предместье Рабочее, реализуемого с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, отмечает ИА IrkutskMedia.

В 2023 году на работы предусмотрено 1,8 млрд рублей, в 2024-м — еще 2,1 млрд рублей. Кроме того, в рамках проекта развития территории запланирована реконструкция самотечного канализационного трубопровода от бывшего ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад и напорных труб до очистных сооружений правого берега. На эти работы необходимо еще 2 млрд рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023