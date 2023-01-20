Строительство новой тепломагистрали стартует в Иркутске в 2023 году

В Иркутске на улице Баррикад в 2023 году начнется строительство новой тепломагистрали. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин, проект строительства уже разработан и сейчас находится на госэкспертизе. После получения положительного заключения начнется поиск подрядчика.

Тепломагистраль построят в рамках проекта комплексного развития территории в предместье Рабочее, реализуемого с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, отмечает ИА IrkutskMedia.

В 2023 году на работы предусмотрено 1,8 млрд рублей, в 2024-м — еще 2,1 млрд рублей. Кроме того, в рамках проекта развития территории запланирована реконструкция самотечного канализационного трубопровода от бывшего ИВВАИУ до коллектора по улице Баррикад и напорных труб до очистных сооружений правого берега. На эти работы необходимо еще 2 млрд рублей.