Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Мир
Власти Дубно на Украине признались в неспособности снести советский танк
Общество
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили досрочно
Мир
Глава МИД Габона умер от сердечного приступа
Мир
Макрон заявил о планах Франции укрепить силы ядерного сдерживания
Мир
В Би-би-си заявили о нехватке средств на содержание всемирной службы
Мир
Боррель рассказал о €10 млрд суммарной помощи от стран ЕС Украине
Мир
Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией
Мир
Япония начнет обучение украинских саперов на своей территории с 22 января
Мир
Глава минобороны Германии заявил об отсутствии решения по танкам Leopard 2 для Киева
Спорт
Фигуристка Константинова объявила о завершении спортивной карьеры
Общество
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений на ЗАЭС

СМИ раскрыли период визита нового посла США Трейси в Москву

РБК: новый посол США Линн Трейси приедет в Москву в конце января
0
Фото: Global Look Press/Freddie Everett/Us State
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в конце января. Об этом сообщает в пятницу, 20 января, РБК со ссылкой на источник.

Площадь разногласия: изменится ли политика США при новом конгрессе
И какими будут первые инициативы республиканцев в палате представителей

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года, однако в настоящее время интересы Вашингтона в Москве представляет временная поверенная в делах США Элизабет Руд.

13 января текущего года заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател выразил уверенность, что Трейси, как только приедет в столицу России, примется с нетерпением «делать всё возможное, чтобы быть защитником интересов США в рамках двусторонних отношений».

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал утверждение на должность Трейси ошибочным. По его мнению, неправильно направлять в РФ дипломата, выступающего за присоединение Украины и Грузии к НАТО.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 6 января заявил, что Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве.

30 ноября Трейси указала на намерение расширить каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла наблюдалось серьезное сокращение продуктивных контактов.

С 2019 года послом США был Джон Салливан, но 4 сентября 2022 года он покинул пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023