СМИ раскрыли период визита нового посла США Трейси в Москву

Новый посол США Линн Трейси прибудет в Москву в конце января. Об этом сообщает в пятницу, 20 января, РБК со ссылкой на источник.

Сенат конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России 21 декабря 2022 года, однако в настоящее время интересы Вашингтона в Москве представляет временная поверенная в делах США Элизабет Руд.

13 января текущего года заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател выразил уверенность, что Трейси, как только приедет в столицу России, примется с нетерпением «делать всё возможное, чтобы быть защитником интересов США в рамках двусторонних отношений».

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал утверждение на должность Трейси ошибочным. По его мнению, неправильно направлять в РФ дипломата, выступающего за присоединение Украины и Грузии к НАТО.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс 6 января заявил, что Трейси намерена работать с российскими властями над возможностью возобновления выдачи виз в Москве.

30 ноября Трейси указала на намерение расширить каналы связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла наблюдалось серьезное сокращение продуктивных контактов.

С 2019 года послом США был Джон Салливан, но 4 сентября 2022 года он покинул пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе. Причиной стали семейные обстоятельства.