Темпы благоустройства парков и скверов нарастят в Рязанской области

В Рязанской области в 2023 году в 18 муниципалитетах благоустроят скверы, площадки для отдыха и парки. Если в 2022 году в порядок привели 24 общественных пространства, то в этом году планируется облагородить 25 территорий.

По словам губернатора Павла Малкова, которые приводит РИА «7 новостей», мероприятия осуществляются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». При этом территории для благоустройства выбирают сами жители.

В этом году планируется, в частности, преобразить центральную часть города Михайлова, ансамбль Соборной площади в Касимове, улицы в Спас-Клепиках и в селе Ижевское Спасского района, отмечает 62INFO.ru.

Ранее власти Рязани назвали предварительную дату окончания работ по реконструкции Северной окружной дороги. Объект должны сдать к 1 ноября 2023 года.