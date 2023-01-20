Доминиканец провел 24 дня в открытом море без еды

Житель Доминики Элвис Франсуа провел 24 дня в Карибском море без еды. Об этом 20 января рассказал телеканал CNN.

47-летний мужчина в декабре чинил свою лодку в голландской части острова Сен-Мартен, когда из-за плохой погоды судно выбросило в открытое море. У Франсуа не было необходимых навыков, чтобы вернуться к берегу, и он стал дрейфовать.

С собой у доминикца были только бутылка кетчупа, чесночный порошок и бульонные кубики. Он ел их, смешивая с водой.

Спустя 24 дня Франсуа обнаружили с самолета в 120 морских милях от берега Колумбии благодаря надписи «Помогите» на паруснике. Он был доставлен колумбийскими военными в город Картахена, где его осмотрели врачи, после чего он вернулся домой.

«24 дня — ни земли, ни кого-то, с кем можно поговорить. Не зная, что делать, не зная, где ты. Это было жестко. В какой-то момент я терял надежду. Я думал о своей семье», — рассказал Франсуа.

24 августа крымские спасатели эвакуировали 10 человек, унесенных на аттракционе «банан» в открытое море. Туристов спасли с дикого пляжа неподалеку от горы Аю-Даг, куда их прибило течением. Пострадавшие не могли сами покинуть пляж, поскольку не знали данной местности.