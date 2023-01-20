Жителей Мурманской области предупредили о шквалистом ветре

В Мурманской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшее время и до конца пятницы, 20 января, возможны неблагоприятные погодные явления в виде шквалистого ветра и снегопада.

Работа филиала «Россети Северо-Запад» переведена в режим повышенной готовности. К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 49 аварийных бригад и 83 единицы техники. Резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат девять дизельных генераторов общей мощностью 2,3 МВт.

В сетевой компании заявили о необходимости строго соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередачи и электротехнических установок. Запрещено подходить к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 м или самостоятельно восстанавливать электроснабжение, сообщает ИА «Би-порт».