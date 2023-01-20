Одну из старейших школ реконструировали в Красноярске

В Красноярске завершили реконструкцию школы № 36, являющейся одним из старейших образовательных учреждений города. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

Речь идет о школе на улице Сопочной, 40. В здании заменили все инженерные коммуникации, установили систему пожарной безопасности, обновили помещения, установили новое оборудование в столовой и пищеблоке.

Кроме того, к школе пристроили спортивный зал с тренерской комнатой, душевыми и туалетами. На прилегающей территории смонтировано новое освещение и забор.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, учебное учреждение возобновит работу в следующий понедельник, 23 января.

Школу № 36 возвели в 1936 году. В 2020-м здание было признано аварийным, учащихся распределили по другим учебным заведениям района. Реконструкция началась спустя год.