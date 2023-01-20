Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье при нацистской оккупации в годы ВОВ
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- Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье при нацистской оккупации в годы ВОВ
Преступления нацистов в Ставропольском крае в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), которые повлекли гибель 28 тыс. человек, признаны геноцидом. Такое решение вынес Ставропольский краевой суд 20 января.
Как сообщили в рамках судебного процесса, по подсчетам Генпрокуратуры, с августа 1942-го по январь 1943 года немецкие оккупационные власти и их пособники массово уничтожали в регионе граждан и военнопленных путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний.
При этом нацисты впервые использовали «душегубки» для массового умерщвления людей именно на Ставрополье.
В конце сентября 2022 года в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о массовом убийстве мирных жителей в блокаду во время ВОВ.
До этого, в марте, в Ростовской области суд признал действия фашистов в ходе ВОВ геноцидом.
В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов во время ВОВ в регионе.