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Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье при нацистской оккупации в годы ВОВ

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Преступления нацистов в Ставропольском крае в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), которые повлекли гибель 28 тыс. человек, признаны геноцидом. Такое решение вынес Ставропольский краевой суд 20 января.

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Как сообщили в рамках судебного процесса, по подсчетам Генпрокуратуры, с августа 1942-го по январь 1943 года немецкие оккупационные власти и их пособники массово уничтожали в регионе граждан и военнопленных путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний.

При этом нацисты впервые использовали «душегубки» для массового умерщвления людей именно на Ставрополье.

В конце сентября 2022 года в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о массовом убийстве мирных жителей в блокаду во время ВОВ.

До этого, в марте, в Ростовской области суд признал действия фашистов в ходе ВОВ геноцидом.

В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов во время ВОВ в регионе.

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