Строительство дамбы начнется во Владимировке в Приамурье в 2023 году

В селе Владимировка в Амурской области в 2023 году планируется начать строительство новой дамбы для защиты от паводков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На сегодняшний день уже заключен контракт с подрядной организацией «Бамтоннельстрой-Мост», завершается разработка проектной документации. Проектировщикам было дано поручение скорректировать трассировку гидрозащитных сооружений», — рассказал министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.

Затем заказчик работ и курирующие проект министерства должны рассмотреть и утвердить внесенные изменения. После этого к работе приступят оценщики недвижимого имущества, попадающего в зону строительства, пишет ИА PriamurMedia.

По словам главы минстроя, к некоторым участкам будет применен индивидуальный подход. Специалисты постараются найти оптимальное решение, но полностью не затрагивать земельные участки жителей не получится.

8 октября сообщалось, что Амурская область запросила 800 млн рублей на восстановление дорог, которые пострадали во время паводка в 2022 году. Заявка была направлена в Федеральное дорожное агентство. В общей сложности ущерб, причиненный инфраструктуре региона, составил не менее 1,2 млрд рублей.