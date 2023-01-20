Песков призвал ориентироваться на слова Путина по вопросу завершения частичной мобилизации

По всем вопросам завершения частичной мобилизации в России следует ориентироваться на слова главы государства Владимира Путина. Об этом 20 января заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось, было обеспечено по РФ. И всё, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться», — сказал он.

Таким образом Песков отреагировал на информацию о том, что в администрации президента депутату заксобрания Псковской области якобы сообщили, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать. Однако пресс-секретарь президента отметил, что значение этого заявления надо проверить, потому что, вероятно, имелась в виду некая юридическая особенность.

17 января Песков опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации в России. Он также добавил, что слухи об этом распространяются из-за рубежа, и призвал не придавать значения информации из различных Telegram-каналов.

Ранее в декабре Путин заявил, что резерва мобилизованных достаточно для ведения специальной военной операции (СВО) на Донбассе. Он отметил, что подготовку проходят 150 тыс. человек, а всего в рамках мобилизации было призвано 300 тыс. граждан.

О начале частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября 2022 года, она завершилась 31 октября того же года.

Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято президентом России на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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