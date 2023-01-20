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Военный эксперт назвал истинную цель помощи Украине от США

Военный эксперт Литовкин о новом пакете помощи Киеву от США: главная цель Вашингтона — не победа Украины в конфликте, а разорение РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasovukrinform
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Новый пакет военной помощи Украине от США не изменит ситуацию на фронте. Главная цель Вашингтона — не победа Киева в конфликте, а разорение России. Об этом 20 января «Известиям» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Ранее в этот день Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечалось, что в новый пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, системы противовоздушной обороны Avenger, 59 боевых машин пехоты Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.

«Задача поставок вооружений не изменить ситуацию, а продлить спецоперацию, заставить РФ расходовать экономические, финансовые ресурсы, людской потенциал. Задача сделать так, чтобы не Украина победила, хотя они об этом на каждом шагу говорят. Понятно, что победить ядерное государство невозможно. Цель — затянуть операцию для того, чтобы она разорила РФ», — сказал эксперт.

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Литовкин добавил, что все поставки вооружений Киеву от Запада идут по формуле «кормить собаку, чтобы не сдохла, но громко лаяла».

Также в этот день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поставки НАТО вооружений Киеву не помогут изменить ход конфликта. Он отметил, что вооружения обеспечивают максимальную производительность только в том случае, если пользующиеся ими полностью обучены и опытны. Кроме того, даже при наличии квалифицированных операторов и экипажей машины должны снабжаться достаточным количеством топлива и боеприпасов, регулярно обслуживаться и профессионально использоваться, подчеркнул Дэвис.

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU) евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич также заявил «Известиям», что отправляемое западными странами оружие Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте. По его словам, НАТО мало волнуют жизни украинцев, так что поставки вооружений продолжатся, чтобы продлить конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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