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В Польше предрекли раскол НАТО из-за спора о поставках танков Украине

Советник президента Польши Солох: спор о передаче Киеву танков Leopard может привести к расколу НАТО
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Спор о передаче Украине танков Leopard 2 может закончиться расколом НАТО из-за позиции Германии. Такое мнение в пятницу, 20 января, высказал телеканалу Polsat советник президента Польши, бывший глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

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По его словам, если Берлин не даст согласия на поставку танков, то это будет свидетельствовать о трещине в НАТО.

«Это было бы крайне невыгодно для общей ситуации внутри альянса», — сказал Солох.

Он добавил, что вопрос о дальнейших поставках тяжелого вооружения на Украину будет обсуждаться сегодня на встрече министров обороны стран НАТО на военной базе Рамштайн. Ожидается, что в ходе мероприятия союзники Киева обсудят создание коалиции стран, готовых поставить тяжелые танки в зону боевых действий.

Однако, как считает Солох, в ходе встречи министры не смогут принять ключевых решений из-за существующих разногласий.

Прежде о готовности направить танки Leopard 2 на Украину сообщали Польша, Дания и Финляндия. Но ни одна страна не может передать их без разрешения Германии — производителя этих танков.

Ранее, 18 января, немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2, но при условии, что Вашингтон поставит Украине свои танки Abrams.

При этом США настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама. В то же время что касается американских танков Abrams, в Пентагоне заявили, что пока не готовы поставлять их Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

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