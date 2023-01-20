Жителей Ставропольского края предупредили о сильном ветре

Усиление ветра прогнозируют в Ставропольском крае в выходные. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на информацию регионального гидрометцентра.

Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 20 м/с. Температура воздуха повысится до +7 градусов. При этом осадки не ожидаются.

Сильный ветер прогнозируют до воскресенья, 22 января. Температура воздуха увеличится до +9 градусов. Утром вероятен туман.

Ранее синоптики спрогнозировали оттепель на территории Коми в ближайшие выходные. Регион оказался на периферии циклона и антициклона.