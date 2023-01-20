Пять учреждений культуры Колымы получат новое оборудование в 2023 году
В Магаданской области в 2023 году новым оборудованием планируют оснастить пять учреждений культуры. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.
Речь идет о детских школах искусств в поселках Сеймчан и Ягодное, музейном комплексе Магадана и краеведческом музее, а также библиотеке в поселке Дукат. По словам зампреда правительства Татьяны Савченко, работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура».
Кроме того, запланирован капитальный ремонт домов культуры в поселках Ягодное и Мяунджа, детской школы искусств в поселке Сеймчан.
В 2022 году в Магаданской области в рамках нацпроекта обновили четыре школы искусств, четыре культурно-досуговых учреждения и один музей, открыли две модельные библиотеки и оснастили оборудованием два музея.