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Пять учреждений культуры Колымы получат новое оборудование в 2023 году

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Фото: ТАСС/Виктория Драчкова
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В Магаданской области в 2023 году новым оборудованием планируют оснастить пять учреждений культуры. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

Речь идет о детских школах искусств в поселках Сеймчан и Ягодное, музейном комплексе Магадана и краеведческом музее, а также библиотеке в поселке Дукат. По словам зампреда правительства Татьяны Савченко, работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура».

Кроме того, запланирован капитальный ремонт домов культуры в поселках Ягодное и Мяунджа, детской школы искусств в поселке Сеймчан.

В 2022 году в Магаданской области в рамках нацпроекта обновили четыре школы искусств, четыре культурно-досуговых учреждения и один музей, открыли две модельные библиотеки и оснастили оборудованием два музея.

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