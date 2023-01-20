В Одесской области сквер Пушкина переименовали в Литературный

Сквер, названный в честь русского поэта Александра Пушкина, был переименован в городе Измаил Одесской области. Об этом 20 января пишет украинское агентство «Одесса медиа».

Кроме того, на его территории уже демонтировали профиль русского поэта. Теперь скверу будет присвоено новое название — Литературный.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Так, например, 6 января в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск) демонтировали памятник Михаилу Ломоносову. Скульптуру сняли с постамента с помощью специальной техники и отвезли на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

За день до этого в Харькове также снесли памятник советскому писателю XX века Николаю Островскому. Личности тех, кто снес монумент, не установлены.

В конце декабря 2022 года в Днепре демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. В середине того же месяца в городе также был убран памятник Пушкину.