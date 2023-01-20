Минобороны России подтвердило освобождение населенного пункта Клещеевка под Артемовском

Российские военные освободили Клещеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявили в 20 января в Минобороны РФ.

Как пояснил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, населенный пункт был освобожден добровольцами штурмовых отрядов при авиации, ракетных войск и артиллерии. По его словам, ВС РФ на донецком направлении уничтожили до 60 украинских военных.

Кроме того, на запорожском направлении ВС РФ освободили населенный пункт Лобковое Запорожской области. Также в районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день штаб теробороны республики сообщил, что российские силы освободили Клещеевку под Артемовском (укр. название — Бахмут).

Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что железнодорожная станция Соль в районе Соледара перешла под контроль российских сил. Кроме того, он подчеркнул, что сообщение и снабжение украинских войск между Северском и Артемовском (украинское название — Бахмут) после освобождения Соледара перерезано.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».