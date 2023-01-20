Дело возбудили после травмирования рабочих на сушилке под Саратовом
Уголовное дело возбуждено после инцидента с тремя рабочими на производстве в Балаковском районе Саратовской области. Мужчин затянуло в станок. С травмами они были госпитализированы.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»), уточняет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное СУ СКР.
Установлено, что слесарь-ремонтник и еще двое сотрудников выполняли ремонт внутри барабанного гранулятора-сушилки. Установка была выведена из эксплуатации для ремонта. Однако во время обслуживания агрегат запустился.
Государственная инспекция труда Саратовской области уточняет, что ЧП произошло в ООО «Механик», которое занимается ремонтом металлоизделий.
Ранее, в ноябре 2022 года, сообщалось, что в Татарстане на предприятии по производству льноволокна 57-летнего рабочего затянуло в транспортер. Он погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.