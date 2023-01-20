Новую котельную введут запустят в Южно-Сахалинске осенью 2023 года

В юго-восточной части Южно-Сахалинска осенью 2023 года планируют запустить новую газовую котельную. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Объект позволит подключить к теплоносителю строящиеся жилые микрорайоны — такие как «Южный парк», дома по улице Больничной, а также медицинские учреждения и новый образовательный квартал», — объяснил вице-мэр Виталий Данилов.

Строительство котельной ведется в рамках концессионного соглашения, пишет ИА SakhalinMedia. На площадке уже завершили подготовительные работы и частично смонтировали оборудование, идет устройство сетей теплоснабжения.

В марте в Южно-Сахалинск должна прибыть сама модульная котельная и дымовая труба. После этого специалисты приступят к монтажным работам.

Запустить газовую котельную планируется в начале будущего отопительного сезона.