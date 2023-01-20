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Welt перечислила недостатки использования танков Leopard 2

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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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В случае передачи Украине танков Leopard 2, Киев столкнется со значительными трудностями при их эксплуатации. Об этом написала немецкая газета Welt в пятницу, 20 января.

Авторы материала перечислили минусы использования данных боевых машин. В первую очередь в статье отмечается их дороговизна и необходимость серьезной поддержки со стороны других родов войск.

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«Танк Leopard 2 не только дорог. Он также должен быть окружен военным флангом, что требует доставки других родов вооружений», — отмечают авторы статьи.

Они также указывают на сложность транспортировки этих танков в зону боевых действий и неминуемую ответную реакцию на это со стороны РФ

«Сложная логистика и ответная реакция России — это всего еще два вопроса, которые следует учитывать при поставках данного вида вооружения», — отмечается в материале.

Ранее в этот же день вице-канцлер Германии и министр экономики страны Роберт Хабек сообщил, что Берлин неохотно реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2, так как у страны есть собственная история. По его словам, если бы США поставили бы танки Abrams первыми, то это «существенно облегчило бы задачу».

Тогда же Politico написала, что группа стран Европейского союза (ЕС) хочет создать коалицию, чтобы надавить на Германию в вопросе поставки танков на Украину. По данным газеты Politico, коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне Украины.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца из-за нежелания Берлина передавать танки Киеву. При этом украинский лидер поблагодарил правительство Германии за ранее оказанную помощь.

В тот день бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине боевых танков Leopard 2. Отмечалось, что инициатива передана комитету по внешним делам для дальнейшего обсуждения.

20 января на военной базе Рамштайн министры обороны западных государств обсудят новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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