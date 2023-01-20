Пенсионер погиб при пожаре из-за сигареты в Ижевске

Пожилой мужчина погиб в результате пожара на территории Ижевска. По предварительной версии, причиной горения стала неосторожность при курении.

Пожар произошел на территории Октябрьского района 19 января. По данным МЧС, мужчина закурил в кровати и уснул. Спасатели отмечают, что пенсионер был трезв. Однако у мужчины имелись проблемы с опорно-двигательным аппаратом, из-за которых, вероятно, он не смог спастись. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

В ведомстве отмечают, что неосторожность при курении — причина пожара, которая трудно поддается профилактике. Гражданам напоминают, что не следует курить в постели. Кроме того, в местах курения необходимо иметь пепельницу.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в нежилом доме в Оренбургской области. Очаг возгорания находился возле кровати, на которой спал мужчина. Пенсионер скончался.