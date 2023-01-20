Мост через реку Нюя в Якутии закрыли для движения транспорта
В Ленском районе Якутии закрыли движение по мосту через реку Нюя. Причиной стало аварийное состояние объекта, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского управления автодорог.
Речь идет о переправе на 23-м км автодороги «Мухтуя». Движение закрыто для всех видов транспорта в целях сохранности мостового перехода.
Уточняется, что перебраться на противоположный берег с 20 января можно по ледовой переправе. Она расположена также на 23-м км дороги «Мухтуя». Максимальная грузоподъемность временной дороги — 40 т.
С 19 января в Якутии открыли движение транспорта по автозимнику автодороги «Булун». Толщина льда на маршруте составляет от 100 до 115 см.