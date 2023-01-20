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Глава МИД Словении допустила долгосрочную заморозку конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Конфликт на Украине может оказаться замороженным на долгое время. Об этом 20 января заявила глава МИД Словении Таня Файон.

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«Любое мирное соглашение заключается за столом переговоров. Вопрос в том, сколько времени для этого понадобится, сколько будет жертв и какой будет нанесен урон. В любой войне нет победителя. Я боюсь, что мы вступим в очень продолжительный или замороженный конфликт, который нанесет большой ущерб», — сказала она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее в этот день представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заверил, что Китай продолжит работу над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, Пекин играет конструктивную роль в мирном решении кризиса.

До этого, 18 июля, постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль призвала заранее готовить почву для российско-украинских переговоров. Она отметила богатый опыт Осло в качестве посредника в мирных процессах.

В этот же день глава российского МИДа Сергей Лавров отверг возможность мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр также добавил, что РФ готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было.

Накануне пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права. В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 18 января отметил, что камнем преткновения является восприятие данных принципов.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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