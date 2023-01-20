Глава МИД Словении допустила долгосрочную заморозку конфликта на Украине

Конфликт на Украине может оказаться замороженным на долгое время. Об этом 20 января заявила глава МИД Словении Таня Файон.

«Любое мирное соглашение заключается за столом переговоров. Вопрос в том, сколько времени для этого понадобится, сколько будет жертв и какой будет нанесен урон. В любой войне нет победителя. Я боюсь, что мы вступим в очень продолжительный или замороженный конфликт, который нанесет большой ущерб», — сказала она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее в этот день представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заверил, что Китай продолжит работу над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, Пекин играет конструктивную роль в мирном решении кризиса.

До этого, 18 июля, постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль призвала заранее готовить почву для российско-украинских переговоров. Она отметила богатый опыт Осло в качестве посредника в мирных процессах.

В этот же день глава российского МИДа Сергей Лавров отверг возможность мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр также добавил, что РФ готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам на Украине, но пока их не было.

Накануне пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Украина не против диалога с Россией, если он будет основан на универсальных принципах международного права. В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 18 января отметил, что камнем преткновения является восприятие данных принципов.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».