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В ФРГ опровергли сообщения о требовании Шольца к США передать Киеву Abrams

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Фото: Wikipedia.org
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Канцлер Германии Олаф Шольц в вопросе передачи Киеву немецких танков Leopard не требовал от США сначала поставить Украине американские Abrams. Об этом 20 января заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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«Я читал сообщение об этом. Никогда не было взаимообусловленности или требования того, что сначала якобы должен последовать один шаг, с тем чтобы мог быть сделан следующий», — заявил он.

Ранее в этот день вице-канцлер Германии и министр экономики страны Роберт Хабек сообщил, что Берлин неохотно реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2, так как у страны есть собственная история. По его словам, если бы США поставили бы танки Abrams первыми, то это «существенно облегчило бы задачу».

Тогда же газета Die Welt написала, что киевский режим считает себя обманутым Шольцем из-за новых условий Берлина на поставки немецких танков Leopard 2. Сообщается, что больше всего украинские власти возмутило то, что одним из условий для отправки танков Шольц назвал согласие США на поставки танков Abrams. В Пентагоне не раз отмечали нежелание отправлять их на Украину, поскольку их содержание затратно.

В пятницу также стало известно, что группа стран Европейского союза (ЕС) хочет создать коалицию, чтобы надавить на Германию в вопросе поставки танков на Украину. По данным газеты Politico, коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Шольца из-за нежелания Берлина передавать танки Киеву. При этом украинский лидер поблагодарил правительство Германии за ранее оказанную помощь.

В тот день бундестаг не стал голосовать по вопросу передачи Украине боевых танков Leopard 2. Отмечалось, что инициатива передана комитету по внешним делам для дальнейшего обсуждения.

Тогда же издание Handelsblatt уведомило, что немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2 уже в 2023 году. Помимо этого, производство может предоставить отремонтированные британские танки Challenger 1.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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