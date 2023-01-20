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Аналитик рассказал о влияющих на мировой рынок нефти факторах

Аналитик Чернов рассказал, что ожидание увеличения спроса на нефть влияет на мировой рынок
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал в пятницу, 20 января, о факторах, оказывающих влияние на мировой рынок нефти.

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По его словам, основное влияние на него оказывает ожидание увеличения спроса на нефть в текущем году и возможное формирование дефицита на мировом рынке из-за снижения объемов экспорта Россией, поэтому котировки растут, не обращая внимания на увеличение запасов сырой нефти в США.

Он добавил, что после отмены большинства антиковидных ограничений в Китае крупнейшие банки и инвестиционные дома стали повышать прогноз спроса на нефть в 2023 году.

Также Чернов напомнил, что на следующей неделе в Китае будут праздновать Новый год, поэтому мировой спрос на нефть и нефтепродукты снизится. Эксперт считает, что на фоне падения спроса она может немного подешеветь — примерно до $83–$85 за баррель Brent.

«Но глобальный тренд останется восходящим, поэтому мы прогнозируем рост котировок черного золота на мировом рынке до $92 за баррель уже в I квартале текущего года, а достижение отметки в $100 за баррель тоже не заставит себя долго ждать, оно произойдет либо в первом, либо во II квартале 2023 года», — заключил Чернов в беседе с RT.

Накануне Bloomberg сообщило, что в Сингапуре якобы резко увеличился спрос на резервуары для хранения энергоресурсов. Агентство связало это с ростом интереса в прибыли от смешивания поставленного российского топлива с сортами из других источников. Как написало издание, в результате смешанный мазут реэкспортируется. При этом подчеркивалось, что правительство Сингапура не вводило запрет на импорт российских энергоносителей, сообщает телеканал «360».

По данным судоходной компании Vortexa Ltd., сингапурские терминалы в декабре 2022 года приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута по сравнению с показателем 2021-го.

Поставки нефти и нефтепродуктов из РФ в Азию и на Ближний Восток выросли после того, как западные страны взяли курс на отказ от российских энергоносителей. Так, увеличились поставки российской нефти в Индию. В этой стране она перерабатывается в дизельное топливо и экспортируется в Европу.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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