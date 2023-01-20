В России скоро появится электромобиль Honda e:NP1

Один из российских дилеров, который специализируется на поставках электромобилей из Китая, скоро привезет в РФ новый электрокроссовер Honda e:NP1. Ориентировочная цена на электрокар японского бренда составит от 3,7 млн рублей, сообщил 20 января портал Autonews.

Переднеприводный кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Разгоняется e:NP1 до 100 км/ч за 7 с, а максимальная скорость ограничена 150 км/ч. В электрокаре установлена батарея емкостью 68,8 кВт/ч. Она позволяет машине проехать 510 км на одном заряде. Для того чтобы полностью зарядить автомобиль, понадобится 9,5 ч. Кроссовер поддерживает быструю зарядку постоянным током и способен от 30 до 80% пополнить заряд батареи за 25 мин.

В оснащение e:NP1 вошла системы контроля слепых зон, предотвращения столкновения и контроля за полосой движения, а также адаптивный круиз-контроль, ABS, ASR, светодиодная оптика и система автоматической парковки. В салоне машины на электротяге установлена мультимедийная система с ЖК-дисплеем. За комфорт отвечает двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, а также обогрев рулевого колеса. Помимо этого, дилер готов предоставить полный пакет сервисного обслуживания.

19 января стало известно, что в России благодаря системе параллельного импорта появился новый кроссовер Honda CR-V. Рестайлинговая версия машины американской сборки у отечественных дилеров обойдется почти в 4,5 млн рублей. В полноприводном кроссовере установлен бензиновый двигатель мощностью 186 л.с. (крутящий момент в 244 Нм). Силовая установка работает в паре с вариатором. Машина разгоняется с нуля до 100 км/ч за 10,2 с. Максимальная скорость модели CR-V ограничена на отметке 190 км/ч.