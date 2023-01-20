Житель Тюмени ожидает суда за убийство знакомого и поджог дома

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого и поджоге дома. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Убийство произошло 6 ноября 2022 года в доме на улице Закалужской. Тело 61-летнего мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара.

Следствие полагает, что обвиняемый вместе с потерпевшим распивали спиртное. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой 36-летний мужчина нанес хозяину дома удар ножом в область шеи, пишет портал «Наш город».

«От полученного ранения хозяин дома скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег дом и скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, путем поджога» завершено. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будут направлены в суд для рассмотрения.

17 января сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному заключению за убийство 61-летней женщины и ее 13-летней внучки. Преступление он совершил портняжными ножницами.