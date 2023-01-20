Дмитрий Песков: Запад привержен «драматическому заблуждению» об успехе Украины на поле боя

Страны Запада заблуждаются насчет военных успехов Украины, и это может иметь опасные для них последствия. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим приверженность драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, и в этом не может быть никаких сомнений. Это всё приводит к тому, что конфликт деградирует, провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — сказал он на брифинге.

Представитель Кремля также указал на растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине.

«Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности», — добавил Песков.

Он также отметил, что увеличивающиеся поставки вооружений на Украину не повлияют на достижение Россией своих целей.

Ранее в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на территории Украины достиг «переломного момента», в связи с чем нельзя замедляться с оказанием поддержки Киеву.

До этого, 18 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о настрое Запада на «успех Киева на поле боя». Он обратил внимание на то, что Запад постоянно предоставляет Украине то, что необходимо в зависимости от текущей ситуации.

10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз и Североатлантический альянс должны увеличить помощь Украине. Он подчеркнул, что совокупная помощь Киеву составила €50 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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